जलभराव के भंवर में फंसी दो हजार जिंदगिया…परिषद बेखबर

नर्सरी, गौशाला और हुण्डावाला क्षेत्र के जलभराव को दूर करने परिषद ने कच्चे नाले का निर्माण घोंसला विहार होते हुए ओंडेला ताल तक करना था, लेकिन परिषद के जिम्मेदारों ने कच्चे नाले का निर्माण भी अपनी मन मर्जी से करते हुए ओंडेला ताल तक भी नहीं कराया। जिस कारण पानी कालोनी और आसपास के खेतों में भरने से लोगों को परेशानी खड़ी होने लगी। जिसको लेकर रविवार को कालोनी के एक गुट ने नाले को अवरुद्ध कर दिया जिससे झगड़े तक की नौबत आन बनी। समस्या को लेकर सोमवार को गुस्साए लोगों ने जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नाला दो या... जेल दो जैसे नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सडक़ों और घरों के सामने है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।