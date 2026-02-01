जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास

कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह सजा आरोपी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसेड़ी को सुनाई गई है। मामला 28 दिसंबर 2016 का है, जब आरोपी संदीप और उसका साथी श्यामू तोमर पुत्र रामवीर निवासी दिमनी मध्य प्रदेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद पुत्र जगदीश के घर पर हुई थी। फायरिंग की इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में दूसरा आरोपी श्यामू तोमर अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है।