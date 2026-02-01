जर्जर सर्विस रोडें होंगी बीते कल की बात…जल्द चमकेंगी सडक़ें

नेशनल हाइवे 44 के दोनों ओर बनी सर्विस रोडों का हाल बेहाल है। सडक़ों में एक से दो फीट तक गहरे गड्ढे बड़े हादसों का कारण बन रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद यह सर्विस रोडें किसी दलदल से कम प्रतीत नजर नहीं आती। जिनमें से निकलते हुए दोपहिया वाहन चालक सहित राहगीर तक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन शहरवासियों को जल्द ही अब इन ऊबड़ खाबड़ सर्विस सडक़ों से निजात मिलने वाली है। दरअसल एनएचएआई ने नेशनल ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाने वाली कम्पनी जीआर इन्फ्रा को इन सर्विस रोडों की माली हालत सुधारने का टेंडर दिया है। इसके अनुसार कंपनी ने भी अपना सेटअप शहर में जमा लिया है। जीआर इन्फ्रा कंपनी नाराण ढाबा से सागरपाड़ा तक दोनों ओर की6-6 किलोमीटर यानी १२ किमी सर्विस रोडों का निर्माण करेगी, यह निर्माण आरसीसी का होगा। तो वहीं जलभराव और पानी की समस्या को दूर करने सर्विस रोडों के दोनों तरफ नालों का भी निर्माण कराया जाएगा। जिससे आगामी दिनों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके।