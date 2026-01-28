एनडीपीएस मामला: 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

इसी प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों आमिर खान पुत्र साबिर खान निवासी गुलावटी मिठेपुर थाना गुलावटी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और मेहराज पुत्र आले अली उर्फ आले हसन निवासी जोया डिडोली थाना डिडोली जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतान पड़ेगा।