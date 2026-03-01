6 सप्ताह में रेकॉर्ड वांछित अपराधी धरदबोचे, रेंज में धौलपुर प्रथम

धौलपुर. भरतपुर रेंज में बीते 6 सप्ताह में वांछित अपराधियों को छुपे हुए स्थानों से उन्हें पकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। रेंज में चले विशेष शिकंजा अभियान में धौलपुर पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया। धौलपुर पुलिस ने कुल 2222 में से 716 वांछितो को पकड़ा। जबकि करौली दूसरे और सवाई माधोपुर तीसरे स्थान पर रहे। अभियान में धौलपुर का निस्तारण प्रतिशत 32.22 रहा जबकि करौली का 30.87 और माधोपुर का 18.37 फीसदी रहा। भरतपुर इस अभियान 11.59 फीसदी के साथ अंतिम पायदान पर रह। जबकि भरतपुर में से अलग जिला बना डीग 15 फीसदी निस्तारण के साथ चौथे स्थान पर रहा। पहले अभियान एक माह का था लेकिन अभियान में बेहतर कार्रवाई को लेकर रेंज आइजी कैलाश विश्नोई 2 सप्ताह औऱ बढ़ा दिया था। अभियान में दूसरे स्थान पर रही करौली पुलिस ने 540 और सवाई माधोपुर में कुल 303 आरोपियों को गिरफ्तार किया।