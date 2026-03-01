सिलेंडरों का टोटा… 30 रुपए वाली भूटरे की प्लेट अब 40 में

पिछले एक सप्ताह से शहर में सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। एजेंसी पर सुबह से ही सिलेंडर लेने वालों की भीड़ इक_ी हो रही है। लोग किसी भी हालत में सिलेंडर पाना चाहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर आ रही है। कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक खत्म होने और नई खेप नहीं आने के कारण व्यवसायियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। जिस कारण शहर में होटल, रेस्टोरेंट से लेकर चाय नाश्ता तक की दुकानों तक पर संकट आन पड़ा है। जानकारी के अनुसार शहर सराय में संचालित एक प्रतिष्ठित नाश्ते की दुकान एलपीजी गैस नहीं मिलने के कारण बंद करनी पड़ी। तो वहीं जगह-जगह लगने वाले नाश्ते के ठेल वालों ने नाश्ता के भाव तक बढ़ा दिए हैं। वहीं रसद विभाग का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। अफवाहों के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।