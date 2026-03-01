सौ करोड़ खर्च, आधुनिक ओटी, चार आर्थो सर्जन फिर भी ऑपरेशन निजी अस्पतालों में

राज्य सरकार ने धौलपुर जिले को आधुनिक जिला अस्पताल के रूप में बड़ी सौगात दी थी। जिस पर लगभग १०० करोड़ रुपए भी खर्च किए गए जिससे जिले के मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, लेकिन इस सबके बावजूद भी जिले के मरीज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। कारण...जिम्मेदारों की लचर कार्यप्रणाली। जिला अस्पताल में इस वक्त चार ऑर्थो पेडिक सर्जन मौजूद हैं, आधुनिक ऑपरेशन थियेटर भी उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हड्डी रोग से पीडि़त मरीजों का ऑपरेशन जिला अस्पताल में पूर्ण रूप से बंद है। ऑर्थो सर्जन मरीजों के ऑपरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, रही सही कसर अस्पताल प्रबंधन पूरी कर रहा है, जो यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहा है। देखा जाए तो जिला अस्पताल में ऑर्थो मरीजों का इलाज केवल दर्द का ट्यूब, दर्द और कैल्शियम की गोली तक ही सीमित होकर रहा गया है। अगर किसी मरीज का ऑपरेशन होना है तो उसके यां तो अन्य शहर जाना पड़ता है या फिर इन्हीं आर्थो सर्जनों के निजी क्लीनिक पर जाकर जेब ढीली करनी पड़ती है।