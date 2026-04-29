बढ़ती गर्मी के साथ गड़बड़ाया बिजली तंत्र, रात्रि में बिजली गुल होने से उपभोक्ता परेशान

फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या कोई नई नहीं है। अपिुत हर साल इससे डिस्कॉम सहित नागरिकों को दो चार होना होता है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी राजस्व वसूली में जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान इन समस्याओं को दुरुस्त करने में नहीं। यही कारण है कि यह समस्याएं यथावत चली आ रही हैं। जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। अभी हाल ही में बाड़ी रोड स्थित 220 केवी सब ग्रिड स्टेशन में लाइन में फॉल्ट के कारण आग भी लग गई थी। आग ने विद्युत स्टेशन में खड़े झाडिय़ों से विकराल रूप ले लिया। सब स्टेशन में आग के कारण सारे शहर की लाइट लगभग एक घंटे से ज्यादा वक्त तक गुल रही। तो वहीं सब स्टेशन से संबंधित क्षेत्रों की लाइट तो और देर तक नदारद रही।