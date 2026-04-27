दोपहर में गर्मी बरपा रही कहर, पारा 44 डिग्री

धौलपुर. बढ़ते तापमान और चल रही गर्म हवा (हीटवेव) के चलते इन दिनों ने आमजन को पसीने छूटा रखे हैं। हाल ये है कि गर्मी के चलते अब दोपहर से ही पहले आसमां से आग बरसती दिख रही है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे तक पारा 38 डिग्री पार कर चुका था और दोपहर होते-होते अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया। दिन में तप ही रहा है, अब तो रातें भी पूरी तरह गर्म हो रही हैं। न्यूनतम तापमान भी बढ़ कर 28 डिग्री दर्ज हुआ। गर्मी के बदले मिजाज से आमजन के साथ भगवान का भी ख्याल रखा जा रहा है। मंदिरों में पंखे और कूलर चलाए जा रहे हैं, जिससे वातावरण ठंडा रहे।