फॉर्मासिस्ट नहीं…अनट्रेंड लोग दे रहे मेडिकल स्टोर्स से दवाएं

एक समय था जब, फार्मासिस्ट के नाम पर ही मेडिकल स्टोरों का संचालन होता था, लेकिन समय के साथ अब राशन की दुकानों की तरह हर गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खुले मिल जाएंगे। इनमें बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर बिना वैध लाइसेंस और बिना किसी पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मेडिकल स्टोर पर दवा देने वाले लोग इसके लिए पात्रता तक नहीं रखते और वह मरीजों को ऐसी दवाएं भी देते हैं जिनका देने का अधिकार केवल फार्मासिस्ट को ही होता है। शहर से लेकर जिले भर में एक ही फार्मासिस्ट के लाइसेंस पर कई मेडिकल स्टोर्स चलाने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा कई मेडिकल स्टोर्स ऐसे भी हैं जो किसी ओर के नाम से रजिस्टर्ड हैं और उसका संचालन कोई और कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी औषधि नियंत्रक विभाग इन मेडिकल स्टोर्स पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि नियमानुसार हर विभाग के जिम्मेदारों को 20 दुकानों की जांच पड़ताल करना होता है। हां कभी-कभी कार्रवाई के नाम पर जरूर खानापूर्ति कर ली जाती है।