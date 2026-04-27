लो वोल्टेज होगी गुजरे जमाने की बात, निगम ने सिस्टम को किया अपग्रेड

निगम अधिकारी जहां एक तरफ जहां ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत दे रहे है, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी करने वालों पर विभाग की ''तीसरी आंख'' टेढ़ी हो गई है। विद्युत चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 13 जगहों पर सरेआम चोरी पकड़ी गई। जिन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोषियों पर 3.6 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है।साथ ही रात्रि कालीन विजिलेंस कार्रवाई भी पुनः आरम्भ कर दी गई है । रात में अलग-अलग टीम बनाकर बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की इस सक्रियता से जहां उपभोक्ताओं में खुशी है, वहीं कुंडी कनेक्शन लगाने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। कार्रवाई टीम में रणवीर सिंह मूंड के साथ वरिष्ठ टेक्निशियन अवधेश शर्मा,सोहनपाल सिंह,सोनेश कुमार, ओमप्रकाश,आसिफ खा,बंटी खा ,हरवान सिंह इत्यादि थे।