परिवीक्षा काल पूर्ण… फिर भी दिव्यांग शिक्षक नहीं हुए नियमित

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरीसिंह गुर्जर का कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं के समय पर निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं है। शिक्षकों के स्थायीकरण एएमएसीपी व स्कूलों को समय पर एमडीएम दूध की राशि आवंटित नहीं की जाती है। संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि दिव्यांगजन सहित ऐसे सभी शिक्षकों जिन्होंने दो वर्ष का संतोषजनक परिवीक्षा काल पूर्ण कर डीईओ एलिमेंट्री कार्यालय ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं तथा जिनके नियुक्ति के समय प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुन: परीक्षण में सही पाए गए हैं। ऐसे सभी शिक्षकों के तत्काल स्थायीकरण आदेश जारी करने चाहिए।