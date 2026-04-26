धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ जीव सियाहगोस

बिल्ली-तेंदुआ प्रजाति का यह वन्य जीव गत दिनों धौलपुर.करौली टाइगर रिजर्व एरिया में ट्रैप किया गया है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार उस समय अकेले धौलपुर-करौली, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया में इनकी 85 से 90 के बीच थीए लेकिन समय के साथ इसकी संख्या में भी गिरावट आई है। 2018.20 के आंकड़ों के अनुसार देश में इनकी संख्या करीब 100 के आसपास ही रह गई। यह जीव धौलपुर करौली और रणथंभौर से कूनो के जंगलए कच्छ के रण और पाकिस्तान के बलूचए ईरान और तजाकिस्तान में ही देखे जाते हैंए लेकिन धीरे-धीरे अब इन इलाकों से भी नहीं संख्या कम होती जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार इनके संरक्षण के लिए काम गत सालों पहले शुरू कर चुकी है, मगर राज्य सरकार की ओर से खास रुचि नहीं दिखाई जा रही। हालांकि गत वर्ष के बजट में इसको लेकर राशि आवंटित जरूर की गई थीए लेकिन इस बार वह भी नहीं हुआ। अगर समय रहते राज्य सरकार नहीं जागी तो देश की आजादी के बाद देश में चीता के बाद विलुप्त होने वाला यह दूसरा खूबसूरत वन्य जीव होगा।