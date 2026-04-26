वन्यजीवों की सुरक्षा को चंबल किनारे गाड़े तम्बू, चौबीस घंटे निगरानी

धौलपुर. चंबल नदी किनारे में बड़ी संख्या में वन्यजीव बसेरा करते हैं, लेकिन इन वन्यजीवों की दुनिया में खलल डालने वाले बजरी माफिया को रोकने के लिए अब वन विभाग के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का दस्ता सतर्क हो गया है। जिले में बड़े इलाके से गुजर रही चंबल नदी के घाटों को सुरक्षित बनाने क ेलिए अब विभागीय दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया है। जिन घाटों पर वन्यजीव अंडे छोड़ते हैैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अब यहां वन अभ्यारण्य का दस्ता दिन में पहरा दे रहा है तो रात्रि में तंबू गाड़ पहरेदारी कर रहा रहा। साथ ही स्थानीय पुलिस की भी मदद की जा रही है। गौतलब रहे कि चंबल किनारे घाटों पर बड़ी संख्या में घडिय़ाल, कछुआ और अन्य वन्यजीव अंडे देते हैं। इन घाटों पर इन सैंकड़ों घरौंदा हैं, जिन्हें अब सुरक्षित किया जा रहा है।