धौलपुर जिले में दर्दनाक हादसा : पार्वती नदी में नहाने गए 8 बच्चे डूबे, 3 की हुई मौत, पूरे गांव में मची चीख-पुकार

जानकारी के अनुसार, रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के चलते गांव के करीब 8 बच्चे- सोनम, निशु, भूरा, संतोष, खिलोनी, रौनक, संध्या और ईशु नदी में नहाने के लिए गए थे। गांव से करीब 100 मीटर दूर पार्वती नदी के किनारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान खेल-खेल में कुछ बच्चे अनजाने में नदी के उस हिस्से में पहुंच गए, जहां गहराई अधिक थी और एक गड्ढा बना हुआ था। देखते ही देखते बच्चे डूबने लगे और वहां चीख-पुकार मच गई।