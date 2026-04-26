जयपुर में AGTF का बड़ा ऑपरेशन; दो हार्डकोर अपराधी पकड़े गए, एक रोहित गोदारा गैंग का शार्प शूटर

पुलिस के अनुसार, कृष्ण सिंह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रहा था और चूरू जिले के सुजानगढ़ में जेडीजे ज्वैलर्स शोरूम पर हुई फायरिंग की वारदात में मुख्य आरोपी है। जांच में सामने आया है कि वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा। एजीटीएफ को पुख्ता सूचना मिली थी कि वह जयपुर में छिपा हुआ है, जिसके बाद तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।