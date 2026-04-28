डिस्कॉम की 2 अतिरिक्त टीमें संभालेंगी रात्रि में बिजली व्यवस्था

घटना की जानकारी मिलते ही मनियां थाना पुलिस एवं हल्का पटवारी शुभम बंसल मौके पर पहुंचे। एएसआई बिजेंद्र सिंह और पटवारी शुभम बंसल ने बताया कि किसान बनवारीलाल पुत्र हुकम सिंह कुशवाह के पशुबाड़े में शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग में फंसकर दो भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं आग लगने से हजारों की सम्पत्ति जल कर नष्ट हो गई। क्षेत्रीय पटवारी ने मौके पर पहुंचकर आगजनी से हुए नुकसान का आंकलन किया। जिससे जल्द ही पीडि़त को शासन के नियमानुसार मुआवजा मिलने में मदद मिल सके। गांव के युवक भूदेव और निहाल सिंह ने बताया कि बनवारीलाल बहुत ही गरीब व्यक्ति है वह खेती करता है और गाय, भैंस, बकरी पालन करता है। प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।