बीहड़ों से जेसीबी लगाकर निकाली जा रही बेहिसाब मिट्टी, वन विभाग बेखबर

धौलपुर. बजरी माफिया की तर्ज पर जिले में कथित तौर अवैध तरीके से मिट्टी उठाने का खेल चल रहा है। किसी को खबर नहीं लगे इसलिए शाम से देर रात तक मिट्टी परिवहन होता है। बीते कुछ दिनों से शहर में भी मिट्टी उठाव का खेल जोरों से चल रहा है। अब ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में बारह खंभा और वनखंडी हनुमान मंदिर के आसपास बीहड़ इलाके से इन दिनों बड़े स्तर पर मिट्टी उठाई जा रही है। यह मिट़्टी शहर में कॉलोनाइजर्स की ओर से काटी जा रही कॉलोनियों और अन्य दूसरों स्थानों पर डाली जा रही है। मिट्टी का यह मोटा खेल हो रहा है लेकिन खास बात ये है कि कथित तौर पर मिट्टी उठाव की वन विभाग समेत अन्य प्रशासन को खबर तक नहीं है। बता दें कि बीते साल भी जेल फाटक के पास आशियाना कॉलोनी के पीछे बीहड़ से भी इसी तरह निकाली जा रही थी। सूचना पर तत्कालीन एसडीएम डॉ.साधना शर्मा मौके पर पहुंची तो यहां कुछ लोगों से तकरार तक हो गई। मौके पर कुछ वनकर्मी भी थे, जिसको लेकर जिला कलक्टर से शिकायत हुई थी। अब फिर मिट्टी का यह खेल शुरू हो गया है।