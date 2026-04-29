धौलपुर में बड़ा रेल हादसा टला: दुर्ग-लुधियाना एक्सप्रेस के पहियों से निकलने लगी आग की लपटें, यात्रियों में मची चीख-पुकार

गनीमत रही कि ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्स मैन की नजर समय रहते आग पर पड़ गई, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। यह घटना सुबह करीब 5:52 बजे की है। ट्रेन धौलपुर स्टेशन से बिना रुके (नॉन-स्टॉपेज) गुजर रही थी। तभी वहां तैनात पॉइंट्स मैन ने देखा कि जनरल कोच के ब्रेक पेडल से भयंकर धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं।