Good News: रामदेवरा से जोधपुर जाना हुआ आसान, रोडवेज ने शुरू की नई बस सेवा, देखें रूट और समय सारणी

यह नई सेवा न केवल आम जनता के लिए सुविधा लेकर आई है, बल्कि रामदेवरा दर्शन के लिए आने वाले जातरुओं के लिए भी एक सुरक्षित और सरकारी परिवहन का विकल्प प्रदान कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज द्वारा बसों के फेरे और बढ़ाए जा सकते हैं।