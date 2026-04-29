Good News: रामदेवरा से जोधपुर जाना हुआ आसान, रोडवेज ने शुरू की नई बस सेवा, देखें रूट और समय सारणी

रामदेवरा से जोधपुर नई रोडवेज बस शुरू (पत्रिका फोटो)
रामदेवरा (जैसलमेर): बाबा रामदेव की पावन धरा रामदेवरा और सूर्यनगरी जोधपुर के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने इस मार्ग पर नई बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र के परिवहन तंत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है।
फलोदी रोडवेज आगार द्वारा संचालित यह बस सेवा विशेष रूप से फलोदी, लोहावट और ओसियां के रास्ते जोधपुर पहुंचेगी। इस रूट के चयन से न केवल रामदेवरा, बल्कि बीच में आने वाले कई कस्बों और गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
पिछले कुछ वर्षों से कस्बे के भीतर रोडवेज बसों का आवागमन कम होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर महंगा और असुविधाजनक साबित होता था।
स्थानीय निवासियों और व्यापारियों द्वारा लंबे समय से एक नियमित रोडवेज सेवा की मांग की जा रही थी। अब इस सेवा के शुरू होने से शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के सिलसिले में जोधपुर जाने वाले लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
बस के प्रथम संचालन के अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया। यात्रियों का कहना है कि सुबह जल्दी बस मिलने से वे दिनभर का काम निपटाकर शाम तक वापस घर लौट सकेंगे। इस रूट पर पहले दिन चालक तेजाराम बिश्नोई और परिचालक रायपाल सिंह नरावत ने अपनी सेवाएं दीं।
रोडवेज की इस पहल से ग्रामीण अंचल के लोगों का जुड़ाव जिला मुख्यालय से बेहतर होगा। ओसियां और लोहावट जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों से जुड़ने के कारण यह बस सेवा काफी सफल सिद्ध होगी।
यह नई सेवा न केवल आम जनता के लिए सुविधा लेकर आई है, बल्कि रामदेवरा दर्शन के लिए आने वाले जातरुओं के लिए भी एक सुरक्षित और सरकारी परिवहन का विकल्प प्रदान कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज द्वारा बसों के फेरे और बढ़ाए जा सकते हैं।
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