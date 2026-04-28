थिरकती रेत, बोलती परंपरा…मरुधरा की पहचान बने घूमर, भवई और कालबेलिया नृत्य

सुनहरी धोरों की धरती जैसलमेर केवल अपने किले, हवेलियों और रेतीले विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि समृद्ध लोक संस्कृति और नृत्य परंपराओं के लिए भी विश्वभर में पहचाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर जब दुनिया भर में नृत्य की विविध विधाओं का उत्सव मनाया जा रहा है, तब जैसलमेर के लोक नर्तक अपनी मिट्टी की खुशबू, परंपरा की गरिमा और कला की ऊर्जा से इस दिन को विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहां का हर लोकनृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवनशैली, इतिहास और सामाजिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। घूमर की शालीनता, कालबेलिया की लयात्मकता, चरी नृत्य की सौम्यता और मांगणियार-लंगा समुदाय की संगीत-नृत्य परंपराएं जैसलमेर को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट बनाती हैं। पर्यटन सीजन में देश-विदेश से आने वाले सैलानी इन प्रस्तुतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। जैसलमेर के कई नृतक कलाकार तो महिलाओं की वेशभूषा में हूबहू उनकी भंगिमाओं व लोच के साथ नृत्य कर देखने वालों को चौंकने पर मजबूर कर देते हैं।