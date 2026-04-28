लाठी फोर्ट खतरे में, ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण का इंतजार

किले की प्राचीर में जड़े पत्थर पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार तत्कालीन महारावल बैरीशाल ने कोट के साथ एक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। किले में अद्वितीय शिल्पकारी, पत्थर के खंभों पर बेल बूटों की आकर्षक झलकियाँ मौजूद हैं, जो इसकी ऐतिहासिक भव्यता का प्रमाण देती हैं। बावजूद इसके, ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर कोई ठोस कवायद नहीं की जा रही है। सार-संभाल के अभाव में यह किला धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। जिम्मेदारों की ओर से इस ऐतिहासिक विरासत की देखभाल न होने के कारण लोगों ने किले के पीछे अतिक्रमण कर लिया है। किले के आसपास के क्षेत्र पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, जिससे यह प्राचीन धरोहर और भी संकट में घिर गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने और किले की मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। छतरसिंह और दानसिंह जैसे शासकों ने लाठी की जनता के लिए कई लोककल्याणकारी कार्य किए, आज उनके नाम बड़े आदर से लिए जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत अनदेखी का शिकार है।