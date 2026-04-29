10 वर्ष पुराने मामले में 5 जनें दोषी…आजीवन कठोर कारावास की सजा

भीमसिंह मुश्किल से जान बचाकर यहां से निकले। अन्य लोगों ने भी बीच बचाव कर उन्हें छुड़ाया। मारपीट में उनके पिता भीमसिंह के सिर व शरीर में गंभ्राीर चोटें लगी। जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रैफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया। राज्यपक्ष की ओर से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.महेन्द्रकुमार गोयल ने भोमसिंह, बांकसिंह, सांगसिंह, लूणसिंह व मनोहरसिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 1 लाख 11 हजार 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी कंवराजसिंह की मौत हो जाने से कार्रवाई समाप्त की गई। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।