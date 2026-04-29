हीटवेव के बीच कूल टेक्नोलॉजी ट्रेंड, स्मार्ट लाइफस्टाइल बना नया सामान्य

भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में औसत अधिकतम तापमान में लगभग 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज हुई है। कई बार तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। ऐसे हालात में पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं रह गएए जिससे तकनीक आधारित समाधान तेजी से अपनाए जा रहे हैं। बाजार में उपलब्ध कूलिंग गैजेट्स में पोर्टेबल नेक फैन, कूलिंग जैकेट, स्मार्ट वाटर बॉटल और मिनी एयर कूलिंग डिवाइस प्रमुख हैं। ये डिवाइस शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई उपकरण यूएसबी या सोलर एनर्जी से चलते हैंए जिससे बिजली पर निर्भरता कम होती है।