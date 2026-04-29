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हीटवेव के बीच कूल टेक्नोलॉजी ट्रेंड, स्मार्ट लाइफस्टाइल बना नया सामान्य

तेज गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने रेगिस्तानी इलाकों में जीवनशैली को तेजी से बदल दिया है। अब गर्मी से बचाव केवल छांव और पानी तक सीमित नहीं रहा।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 29, 2026

तेज गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने रेगिस्तानी इलाकों में जीवनशैली को तेजी से बदल दिया है। अब गर्मी से बचाव केवल छांव और पानी तक सीमित नहीं रहा। कूल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लाइफ स्टाइल का नया ट्रेंड उभरकर सामने आया है, जिसमें युवा वर्ग सबसे आगे नजर आ रहा है। आधुनिक गैजेट्स, मोबाइल ऐप्स और वियरेबल डिवाइस रोजमर्रा की जरूरत बनते जा रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में औसत अधिकतम तापमान में लगभग 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज हुई है। कई बार तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। ऐसे हालात में पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं रह गएए जिससे तकनीक आधारित समाधान तेजी से अपनाए जा रहे हैं। बाजार में उपलब्ध कूलिंग गैजेट्स में पोर्टेबल नेक फैन, कूलिंग जैकेट, स्मार्ट वाटर बॉटल और मिनी एयर कूलिंग डिवाइस प्रमुख हैं। ये डिवाइस शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई उपकरण यूएसबी या सोलर एनर्जी से चलते हैंए जिससे बिजली पर निर्भरता कम होती है।

ऐप्स से स्मार्ट जीवन शैली

-मोबाइल ऐप्स ने भी जीवनशैली को स्मार्ट बना दिया है। कई ऐप्स यूवी इंडेक्स, तापमान और हाइड्रेशन लेवल को ट्रैक करते हैं।

-समय-समय पर अलर्ट देकर ये ऐप्स पानी पीने, धूप से बचने और आराम करने की सलाह देते हैं। इससे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा घट रहा है।

-स्मार्ट वियरेबल्स जैसे फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच अब केवल फिटनेस तक सीमित नहीं हैं। ये शरीर के तापमान, हार्ट रेट और एक्टिविटी लेवल की निगरानी करते हैं।

-किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल जाता है, जिससे समय रहते सावधानी संभव होती है। गर्मी में आउटडोर काम करने वालों के लिए यह तकनीक खास उपयोगी बन रही है।

हकीकत यह भी

रेगिस्तानी शहरों में स्टार्टअप स्तर पर भी नवाचार बढ़ रहा है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोलर पावर्ड कूलिंग सिस्टम व कम पानी में चलने वाले कूलर और पोर्टेबल शेड समाधान विकसित किए जा रहे हैं। इससे ऊर्जा बचत के साथ पर्यावरण संतुलन भी मजबूत हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। युवा अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। अब गर्मी से मुकाबला केवल बचाव नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रबंधन का हिस्सा बन चुका है।

एक्सपर्ट व्यू : हीटवेव के बढ़ते प्रभाव के बीच तकनीक आधारित समाधान बेहद महत्वपूर्ण

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. नीलिमा शर्मा के अनुसार हीटवेव के बढ़ते प्रभाव के बीच तकनीक आधारित समाधान बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं। शरीर का तापमान संतुलित रखना और पानी की कमी से बचाव सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। स्मार्ट वियरेबल्स, हाइड्रेशन ट्रैकिंग ऐप्स और कूलिंग डिवाइस इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। ये उपकरण समय पर चेतावनी देकर जोखिम को कम करते हैं। लगातार बढ़ते तापमान के कारण पारंपरिक उपाय पर्याप्त नहीं रह गए हैं, इसलिए डेटा आधारित दिनचर्या अपनाना जरूरी हो गया है।

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Published on:

29 Apr 2026 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / हीटवेव के बीच कूल टेक्नोलॉजी ट्रेंड, स्मार्ट लाइफस्टाइल बना नया सामान्य

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