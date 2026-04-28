जैसलमेर और राईका बाग के बीच लगे 21 सेफ्टी अलार्म

रामगढ़ कस्बे में गर्मी के तेवर दिखाते ही बिजली और पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। अघोषित बिजली कटौती और कम वोल्टेज से कूलर-पंखे भी बेअसर हो रहे हैं, जिससे लोग भीषण गर्मी में परेशानी झेल रहे हैं। रात में बिजली गुल होने से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। विद्युत निगम की ओर से आपूर्ति में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बिजली के साथ-साथ जलदाय विभाग भी पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने में विफल रहा है। पेयजल संकट से आम जनजीवन के साथ मवेशियों को भी जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल गर्मी आते ही यह स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च अधिकारियों और ठेकेदार से संपर्क के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्युत निगम और जलदाय विभाग की यह अनदेखी आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।