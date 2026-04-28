बाजार में उत्पात मचाएगा हिरण्यकश्यप… नृसिंह भगवान करेंगे वध!

गौरतलब है कि नृसिंह जयंती के मौके पर सरहदी जिले में केवल पोकरण में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिसको लेकर आमजन में उत्साह है। हिरण्यकश्यप की झांकी 4 बजे ही तैयार कर दी जाती है। इसके बाद हिरण्यकश्यप वेश में तैयार व्यक्ति सदर बाजार, गांधी चौक, फोर्ट रोड, व्यास सर्किल के साथ कस्बे के गली मोहल्लों में घूमकर रस्सी से लोगों पर वार कर उत्पात मचाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप की ओर से लोगों को परेशान कर भगवान की पूजा से रोका जाता था। उसे मिले वरदान के अनुसार भगवान शेर व पुरुष नृसिंह के रूप में अवतार लेकर उसका वध करते है। कस्बे के चारभुजा मंदिर की चौखट पर हिरण्यकश्यप के वेश में तैयार व्यक्ति के मुखौटे को नृसिंह भगवान के वेश में तैयार व्यक्ति फाड़कर वध करेंगे। इसके बाद आरती की जाएगी।