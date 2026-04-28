हत्थूदेवी की हत्या को सोची-समझी साजिश, एसआइटी से निष्पक्ष जांच की मांग

सांसद बेनीवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह घटना न केवल भयावह है, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित प्रतीत होती है। जिसने क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी से इस जघन्य अपराध को लूट मानकर समाप्त मान लेना न्याय के साथ समझौता होगा। सांसद ने कहा कि प्रारंभिक तथ्यों से स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे गहरी साजिश, अवैध हथियारों का उपयोग, मोबाइल कॉल डिटेल्स की अहम भूमिका तथा साक्ष्यों को मिटाने के प्रयास जैसे कई गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं, जिनकी निष्पक्ष और गहन जांच अत्यंत आवश्यक है। सांसद ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस हत्याकांड की साजिश का पूर्ण रूप से खुलासा करने के लिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय एसआइटी (विशेष जांच दल) का गठन कर स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके, उन्हें कठोरतम दंड मिले और पीडि़त परिवार को न्याय मिल सके।