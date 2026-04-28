Jaisalmer crime News: मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 10 गिरफ्तार

जैसलमेर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले एक पखवाड़े में बड़ी कार्रवाई करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन कार्रवाइयों में अफीम, एमडीएमए और स्मैक जैसे अवैध मादक पदार्थ जब्त करने के साथ दो कार और दो मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। यह अभियान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के आदेशानुसार और महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देशों पर रेवन्तदान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर और रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी वृत जैसलमेर के निर्देशन में समस्त थानाधिकारियों को मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।