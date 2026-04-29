रेत, नमी और जहर: नहरी क्षेत्र में स्नेक बाइट का ग्राफ फिर बढ़ा, छह साल में 375 केस

मरुस्थल की गर्मी और नहर की नमी ने मिलकर इलाके में नया हेल्थ रिस्क तैयार कर दिया है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सांपों की स्वछंदता भी तेजी से बढ़ रही है। खेतों में काम करते किसान, चरवाहे और ग्रामीण सबसे ज्यादा एक्सपोज़ हो रहे हैं। जनवरी 2020 से मार्च 2026 तक 375 स्नेक बाइट केस दर्ज हुए हैं, जो इस खतरे की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। नहर आधारित खेती ने इलाके की तस्वीर बदली, लेकिन इसके साथ रिस्क भी आया। सिंचाई के दौरान पानी बिलों में भरता है, जिससे सांप बाहर निकलते हैं और फसलों, घास के ढेर और नमी वाले स्पॉट्स में छिप जाते हैं। कटाई के बाद नमी वाली फसलें भी स्नेक हाइडआउट बन रही हैं। यही वजह है कि खेत अब सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि रिस्क जोन बन चुके हैं।