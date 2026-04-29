रेगिस्तान में शिक्षा की जिद, भवन नहीं तो झोंपों में चलती पाठशाला

इसी तरह सादा गांव के मेघरिखसर, नानणियाई के किशनपुरा और सांकड़ा क्षेत्र के खेतासर स्थित सांखलों मेघवालों की ढाणी में भी पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। यहां भवन नहीं बनने पर ग्रामीणों ने सभाभवन और उपलब्ध कमरों में कक्षाएं शुरू करवाईं। इससे छोटे बच्चों को सुरक्षित और छायादार स्थान मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्वीकृति के साथ भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने शिक्षा को रुकने नहीं दिया। संसाधनों की कमी के बीच उठाया गया यह कदम शिक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है।