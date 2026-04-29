भीषण गर्मी में पानी संकट से जूझते वन्यजीव, जीवन पर मंडराता खतरा

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में एलईडी मोबाइल वैन आधारित ग्रामीण रथ का संचालन शुरू हो गया है। 28 अप्रेल को शुरू हुआ यह रथ आगामी 15 दिनों तक चलेगा। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की पिथला, सत्ता, धउआ, आकल और कीता ग्राम पंचायतों में ग्रामीण रथ पहुंचेगा। इसी प्रकार पोकरण विधानसभा क्षेत्र की बलाड, कजोई, स्वामीजी की ढाणी, फूलासर और भीखोडाई जूनी ग्राम पंचायतों में भी रथ भ्रमण करेगा। आगामी 1 मई को नेतसी, रामगढ़ सहित अन्य पंचायतों में भी रथ पहुंचेगा।