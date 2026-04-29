कच्छ में गोडावण चूजा गायब… कड़ी सुरक्षा पर उठे सवाल

गत 21 मार्च 2026 को इस अंडे को विशेष पोर्टेबल इनक्यूबेटर में रखकर करीब 770 किलोमीटर दूर कच्छ के नलिया तक 19 घंटे में पहुंचाया गया। वहां इसे मादा गोडावण के घोंसले में रखा गया, जिसे सेरोगेसी या जंपस्टार्ट तकनीक कहा जाता है। 26 मार्च को अंडे से चूजा निकलने को संरक्षण की बड़ी सफलता माना गया था। चूजे के जन्म के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घोंसले के आसपास 50 से अधिक गार्ड तैनात थे और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। क्षेत्र में आने-जाने वाले रास्तों को बंद कर वॉच टावरों से दूरबीन के जरिए नजर रखी जा रही थी। इसके बावजूद 18 अप्रैल के बाद चूजा नहीं दिखा। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा घेरे में कुछ स्थानों पर खाली जगह रह गई थी। आशंका है कि किसी कुत्ते, सियार या जंगली बिल्ली ने घुसकर 26 दिन के चूजे को शिकार बना लिया। अब तक कोई अवशेष नहीं मिला है, जिससे उसके जीवित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। गोडावण संरक्षण से जुड़े वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट सुमित डूकिया के अनुसार स्थानीय स्तर पर चूजे के लापता होने की पुष्टि हुई है। गोडावण के चूजों की मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद घटना होना चिंता का विषय है और इसकी जांच आवश्यक है।