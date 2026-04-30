राजस्थान में क्यों उठी EWS आरक्षण नियमों में बदलाव की मांग? क्या खत्म होगी जमीन और मकान की शर्त

आयोजन में मुरलीधर खत्री, कमल किशोर ओझा, नेमीचंद, पारसमल जैन, अनिल भाटिया, महेश व्यास, मदनसिंह भाटी, जनक सिंह, अंजना मेघवाल, उम्मेद सिंह तंवर, शुभम व्यास, लख सिंह भाटी, भंवर सिंह, साधना, तारेंद्र सिंह झिनझिनयाली, सवाई सिंह देवड़ा, नरेंद्र सिंह बैरसियाला, जितेंद्र सिंह पूनमनगर, प्रकाश विश्नोई सहित सर्व समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्रसिंह पोछीणा ने किया। धर्मेंद्रसिंह राठौड़ के जैसलमेर आगमन पर विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया।