New E-Bus: कोटा-जयपुर समेत इन 9 शहरों को मिलेगी 1150 ई-बसों की सौगात, 26 मई तक तैयार हो जाएगा ई-बस स्टैण्ड

प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत प्रदेश में कोटा, जयपुर समेत 9 शहरों में 1150 ई-बसों का संचालन किया जाना है। इसमें सबसे अधिक जयपुर में 450, बीकानेर और जोधपुर में 125-125, कोटा, अजमेर और अलवर में 100-100 और भीलवाड़ा, सीकर व उदयपुर में 50-50 ई-बसों के संचालन की योजना है। इसी प्रकार देश के 110 शहरों में 9642 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। शहर के सुभाष नगर में प्रधानमंत्री ई-बस संचालन के लिए बस स्टैण्ड का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है।