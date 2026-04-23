Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, मैथी, सरसों तेज, लहसुन मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। गेहूं 25, सोयाबीन 50, मैथी 200, सरसों 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2500 से 14000 रहा। लहसुन 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खादय तेलों में स्थिरता रही।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं नया मिल. लस्टर 2350 से 2425, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 से 2550, बेस्ट टुकड़ी 2550 से 2750, धान सुगन्धा 2800 से 3,801, धान (1509) 3400 से 4450, धान (1847) 3200 से 4401, धान (1718-1885) 4000 से 4670, धान (पूसा-1) 3000 से 4300, धान (1401-1886) 4100 से 4550, धान दागी 1500 से 3900, सोयाबीन 4500 से 5750, सोयाबीन बीज क्वालिटी 5600 से 5850, सरसों 6200 से 6851, अलसी 6800 से 7600, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 2100 से 2350, तिल्ली 7000से 8500, मैथी नई 5800 से 6550, धनिया बादामी 11000 से 12500, धनिया ईगल 12000 से 13500, धनिया रंगदार 13500 से 15500, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4800 से 5350, चना मौसमी नया 5100 से 5200, चना पेप्सी 5100 से 5301, चना डंकी पुराना 4000 से 4600, चना काबुली 5500 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2690, चंबल 2650, सदाबहार 2520, लोकल रिफाइंड 2400, दीप ज्योति 2540, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3290, कोटा स्वास्तिक 2900, सोना सिक्का 3190, कटारिया गोल्ड 2910 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 2060, अशोका 2690 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4230 से 4270 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट व सोने में स्थिरता
सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी में गिरावट रही। सोने मेंं स्थिरता रही। चांदी के भाव 500 रुपए की गिरावट के साथ 246000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 154100 व शुद्ध सोने के भाव 154900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 154200
गोल्ड (22 k) :142778
गोल्ड (20 k) : 134087
गोल्ड (18 k) : 123360
गोल्ड (14 k) : 108592
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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