Rajasthan: कोटा जिले में तैनात कांस्टेबल 2 महीने रहा लापता, पुलिस विभाग को नहीं लगी भनक, अचानक आधी रात पहुंचा थाने

यह कोई पहला मामला नहीं है, जब कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी से लंबे समय तक गैरहाजिर रहा हो। इससे पहले भी वर्ष 2023 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस समय लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी के पूर्व गनमैन जितेंद्र सिंह करीब चार साल तक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ, फिर भी वह नियमित रूप से वेतन लेता रहा। बाद में जब पूरे मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को मिली, तो तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया और विस्तृत जांच शुरू की गई।