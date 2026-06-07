Re-NEET UG 2026 : 22.57 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, परीक्षा शहर की सूचना जारी

विद्यार्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। री-नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने यात्रा और आवास संबंधी प्रबंध समय रहते सुनिश्चित कर सकेंगे। वहीं, अब सभी की नजरें एडमिट कार्ड जारी होने पर टिकी हुई हैं।