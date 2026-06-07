7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mahant Devanand Murder Case : हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत देवानंद महाराज को दी समाधि

कोटा के चन्द्रेसल मठ में संत की हत्या का मामला, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jun 07, 2026

Kota Mahant Devanand Murder

Kota Mahant Devanand Murder

सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल थाना क्षेत्र स्थित चाणक्य दह आश्रम में रविवार को संत देवानंद महाराज की पार्थिव देह को साधु-संतों और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में समाधि दी गई। समाधि से पूर्व उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों ने भाग लिया। पार्थिव देह को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर आश्रम परिसर तक ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ उन्हें समाधि दी गई।

गौरतलब है कि कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन चंद्रेसल मठ के महंत संत देवानंद महाराज की शुक्रवार रात अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। इस घटना से साधु-संत समाज और उनके अनुयायियों में गहरा आक्रोश है। हत्या की सूचना के बाद कोटा सहित सवाई माधोपुर क्षेत्र में शोक और रोष का माहौल व्याप्त हो गया।

संत देवानंद महाराज के अनुयायी खुशीराम ने कहा कि यदि हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो साधु-संत और ग्रामीण व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें एनकाउंटर या फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं, संत देवानंद महाराज के भाई ने बताया कि वे मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के रजमाना गांव के निवासी थे। कई वर्ष पूर्व उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागकर संन्यास धारण कर लिया था।

इसके बाद वे चाणक्य दह आश्रम के साथ कोटा स्थित चंद्रेसल मठ के महंत के रूप में सेवाएं दे रहे थे। हत्या के बाद कोटा स्थित मठ से जुड़े साधु-संत और श्रद्धालु न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान प्रशासन के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें मामले की गहन जांच के लिए एसआइटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को कठोर दंड दिलाना, चाणक्य दह में महाराज की समाधि और स्मारक का निर्माण, जिला मुख्यालय पर उनके नाम से महाविद्यालय खोलना तथा रजमाना के राजकीय विद्यालय का नामकरण संत देवानंद महाराज के नाम पर करने की मांग शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

कोटा

murder news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 08:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mahant Devanand Murder Case : हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत देवानंद महाराज को दी समाधि

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Re-NEET UG 2026 : 22.57 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, परीक्षा शहर की सूचना जारी

IIT-NEET Free Coaching
कोटा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: खड़े ट्रक में घुसी कार, एक की मौत, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी

car accident
कोटा

Kota Mahant Devanand Murder: करोड़ों की जमीन और बैंक बैलेंस, फिर भी बिना सुरक्षा के क्यों थे महंत देवानंद?

Kota Mahant Devanand Murder Case
कोटा

महंत देवानंद हत्याकांड: 20 मिनट में वारदात को दिया अंजाम, दूसरे संत को कमरे में बंद किया, फिर खून से लथपथ मिले महंत

Kota Mahant Devanand Murder
कोटा

Kota Crime: प्रेमी की धमकियों से परेशान महिला ने की आत्महत्या, 7 साल की बेटी ने देखा मां का शव

Kota Suicide News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.