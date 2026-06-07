Kota Mahant Devanand Murder Case : हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत देवानंद महाराज को दी समाधि

इसके बाद वे चाणक्य दह आश्रम के साथ कोटा स्थित चंद्रेसल मठ के महंत के रूप में सेवाएं दे रहे थे। हत्या के बाद कोटा स्थित मठ से जुड़े साधु-संत और श्रद्धालु न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान प्रशासन के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें मामले की गहन जांच के लिए एसआइटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को कठोर दंड दिलाना, चाणक्य दह में महाराज की समाधि और स्मारक का निर्माण, जिला मुख्यालय पर उनके नाम से महाविद्यालय खोलना तथा रजमाना के राजकीय विद्यालय का नामकरण संत देवानंद महाराज के नाम पर करने की मांग शामिल है।