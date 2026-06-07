Kota Mahant Devanand Murder Case : 48 घंटे बाद भी महंत हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझी, एसआइटी गठित

पुलिस को इस हत्याकांड के खुलासे में सबसे बड़ी चुनौती घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों का अभाव है। घटना स्थल से करीब पांच किलोमीटर के दायरे में कोई प्रभावी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। ऐसे में आरोपियों की आवाजाही, वाहन की पहचान और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ना जांच टीम के लिए कठिन हो रहा है। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।