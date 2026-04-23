जेईई-एडवांस्ड 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू : बिना सर्टिफिकेट भी कर सकेंगे आवेदन

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैटगरी सर्टिफिकेट की उपलब्धता न होने पर भी विद्यार्थी संबंधित डिक्लेरेशन-फॉर्म का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म ईडब्ल्यूएस-कैटेगरी, ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी तथा एससी-एसटी कैटेगरी के लिए जेईई-एडवांस्ड,2026 के इनफॉरमेशन ब्रोशर के एनेक्सचर-2 में उपलब्ध हैं।