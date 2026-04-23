Mega Mockdrill: रावतभाटा में 23 अप्रेल को होगा एयर अटैक अभ्यास, रात 8 बजे होगा ब्लैकआउट, सायरन से देंगे अलर्ट

Rawatbhata Nuclear City Mega Mock Drill: रावतभाटा में आपदा या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज यानी 23 अप्रेल को बड़े स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर होने वाले इस अभ्यास में शहर के अलग-अलग स्थानों पर हवाई हमले जैसे हालात का सिमुलेशन किया जाएगा। रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा और तय अंतराल पर सायरन बजाकर लोगों को सतर्क रहने का संकेत दिया जाएगा।