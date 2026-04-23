Mega Mockdrill: रावतभाटा में 23 अप्रेल को होगा एयर अटैक अभ्यास, रात 8 बजे होगा ब्लैकआउट, सायरन से देंगे अलर्ट

ब्लैकआउट का फाइल फोटो: पत्रिका
Rawatbhata Nuclear City Mega Mock Drill: रावतभाटा में आपदा या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज यानी 23 अप्रेल को बड़े स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर होने वाले इस अभ्यास में शहर के अलग-अलग स्थानों पर हवाई हमले जैसे हालात का सिमुलेशन किया जाएगा। रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा और तय अंतराल पर सायरन बजाकर लोगों को सतर्क रहने का संकेत दिया जाएगा।
मॉकड्रिल की शुरुआत शाम 6 बजे भारी पानी संयंत्र से होगी। इसके बाद 7 बजे एनटीसी गेट और 8 बजे राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र में अभ्यास किया जाएगा। इन स्थानों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये इलाके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभ्यास के दौरान हवाई हमले की स्थिति बनाकर आपात प्रतिक्रिया की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा।
अभ्यास के दौरान समय-समय पर सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोगों को अलर्ट रहने का संदेश मिलेगा। रात 8 बजे शहर में ब्लैकआउट कर आपात स्थिति का माहौल तैयार किया जाएगा। प्रशासन द्वारा पहले ही स्पष्ट किया गया है कि यह केवल एक अभ्यास है।
मॉकड्रिल के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा विभाग, होमगार्ड, एनसीसी और नागरिक सुरक्षा की टीमें पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। एंबुलेंस और अस्पतालों को भी स्टैंडबाय रखा गया है। घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और राहत कार्यों की गति को जांचा जाएगा।
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में चेतावनी प्रणाली, बचाव कार्य और विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करना है। मॉकड्रिल के बाद सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सामने आई कमियों और चुनौतियों पर चर्चा कर सुधार के सुझाव तैयार किए जाएंगे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मॉकड्रिल को गंभीरता से लें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही यह समझें कि यह केवल तैयारी का हिस्सा है, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग