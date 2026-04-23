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Mega Mockdrill: रावतभाटा में 23 अप्रेल को होगा एयर अटैक अभ्यास, रात 8 बजे होगा ब्लैकआउट, सायरन से देंगे अलर्ट

Rawatbhata Air Raid Mock Drill: रावतभाटा में आज यानी 23 अप्रेल को बड़े स्तर पर मॉकड्रिल के जरिए आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। शहर के तीन अहम स्थानों पर हवाई हमले जैसे हालात बनाकर अभ्यास किया जाएगा।

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कोटा

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Akshita Deora

Apr 23, 2026

Blackout in Bhilwara

ब्लैकआउट का फाइल फोटो: पत्रिका

Rawatbhata Nuclear City Mega Mock Drill: रावतभाटा में आपदा या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज यानी 23 अप्रेल को बड़े स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर होने वाले इस अभ्यास में शहर के अलग-अलग स्थानों पर हवाई हमले जैसे हालात का सिमुलेशन किया जाएगा। रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा और तय अंतराल पर सायरन बजाकर लोगों को सतर्क रहने का संकेत दिया जाएगा।

तीन जगहों पर होगा हवाई हमले का अभ्यास

मॉकड्रिल की शुरुआत शाम 6 बजे भारी पानी संयंत्र से होगी। इसके बाद 7 बजे एनटीसी गेट और 8 बजे राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र में अभ्यास किया जाएगा। इन स्थानों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये इलाके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभ्यास के दौरान हवाई हमले की स्थिति बनाकर आपात प्रतिक्रिया की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा।

सायरन और ब्लैकआउट से दी जाएगी चेतावनी

अभ्यास के दौरान समय-समय पर सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोगों को अलर्ट रहने का संदेश मिलेगा। रात 8 बजे शहर में ब्लैकआउट कर आपात स्थिति का माहौल तैयार किया जाएगा। प्रशासन द्वारा पहले ही स्पष्ट किया गया है कि यह केवल एक अभ्यास है।

बचाव और चिकित्सा टीम रहेगी तैयार

मॉकड्रिल के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा विभाग, होमगार्ड, एनसीसी और नागरिक सुरक्षा की टीमें पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। एंबुलेंस और अस्पतालों को भी स्टैंडबाय रखा गया है। घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और राहत कार्यों की गति को जांचा जाएगा।

कमियों को पहचानकर होगा सुधार

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में चेतावनी प्रणाली, बचाव कार्य और विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करना है। मॉकड्रिल के बाद सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सामने आई कमियों और चुनौतियों पर चर्चा कर सुधार के सुझाव तैयार किए जाएंगे।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मॉकड्रिल को गंभीरता से लें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही यह समझें कि यह केवल तैयारी का हिस्सा है, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

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Updated on:

23 Apr 2026 11:05 am

Published on:

23 Apr 2026 10:29 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mega Mockdrill: रावतभाटा में 23 अप्रेल को होगा एयर अटैक अभ्यास, रात 8 बजे होगा ब्लैकआउट, सायरन से देंगे अलर्ट

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Rajasthan Blackout: 23 अप्रेल को रावतभाटा में हवाई हमले पर मॉकड्रिल, 8 बजे होगा ब्लैकआउट, कलक्टर के निर्देश जारी

Blackout Rawatbhata
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