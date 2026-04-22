Gold-Silver Price Today: सोने के भावों में तेजी, चांदी स्थिर, जानें कोटा सर्राफा बाजार में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Latest Rate: कोटा शहर के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को सोने के दाम में हल्की तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और स्थानीय मांग के कारण कीमतों में ये बदलाव आया है।