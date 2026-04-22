Blackout: कल राजस्थान में 3 स्थानों पर होगी ‘जंग’ जैसी तैयारी, गूंजेगे सायरन, कलक्टर ने ब्लैकआउट का निर्देश भी किया जारी

मॉकड्रिल 6 बजे भारी पानी संयंत्र में प्रारंभ होगी। इसके बाद 7 बजे एनटीसी, और 8 बजे राणा प्रताप सागर बांध पर होगी। 8 बजे ब्लैकआउट भी किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि रावतभाटा देश में सबसे अधिक सामरिक महत्व का स्थल है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। स्थानीय घोषणाओं से बताया जाएगा कि यह अभ्यास है। सायरन, संचार प्रणाली, आपात उपकरणों की जांच होगी।