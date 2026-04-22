22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Blackout: कल राजस्थान में 3 स्थानों पर होगी ‘जंग’ जैसी तैयारी, गूंजेगे सायरन, कलक्टर ने ब्लैकआउट का निर्देश भी किया जारी

Blackout in Rawatbhata: नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और अन्य टीमें पहले से तैनात होंगी।लगातार सायरन बजाकर चेतावनी दी जाएगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों और आश्रय स्थलों की ओर जाने का अभ्यास कराया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Apr 22, 2026

Blackout Rawatbhata

नगर पालिका सभागार में बैठक लेते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (फोटो: पत्रिका)

Collector Issued Instructions For Mock-Drill: आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में तैयारी परखने के लिए शहर में 23 अप्रेल को बड़े स्तर पर मॉकड्रिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन के निर्देश पर हवाई हमले जैसी आपातस्थिति का अभ्यास कराया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद कुमार मल्होत्रा ने मंगलवार को नगरपालिका सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। माॅकड्रिल के लिए भारी पानी संयंत्र, एनटीसी गेट और राणाप्रताप सागर बांध पर हवाई हमला होने के बाद माॅकड्रिल की जाएगी।

मॉकड्रिल 6 बजे भारी पानी संयंत्र में प्रारंभ होगी। इसके बाद 7 बजे एनटीसी, और 8 बजे राणा प्रताप सागर बांध पर होगी। 8 बजे ब्लैकआउट भी किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि रावतभाटा देश में सबसे अधिक सामरिक महत्व का स्थल है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। स्थानीय घोषणाओं से बताया जाएगा कि यह अभ्यास है। सायरन, संचार प्रणाली, आपात उपकरणों की जांच होगी।

अस्पताल, एंबुलेंस, फायरब्रिगेड स्टैंड बॉय रहेंगे। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और अन्य टीमें पहले से तैनात होंगी। मॉकड्रिल में 23 अप्रेल को एयर रेड का सिमुलेशन होगा। लगातार सायरन बजाकर चेतावनी दी जाएगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों और आश्रय स्थलों की ओर जाने का अभ्यास कराया जाएगा। पांच स्थानों का चयन किया गया है।

कमियां, चुनौतियां, सुधार के सुझाव पर करेंगे मंथन

मॉकड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की जांच है। आपात निकासी और सुरक्षित आश्रय व्यवस्था का मूल्यांकन करना है। बचाव और चिकित्सा प्रतिक्रिया का अभ्यास करना है। सरकारी विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना है। आमजन में जागरूकता बढ़ानी है। मॉकड्रिल में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस,अग्निशमन सेवा, चिकित्सा विभाग, बिजली, परिवहन, दूरसंचार व सभी विभागों की टीमें शामिल होंगी।

स्थानीय नागरिकों और संगठनों की भागीदारी रखी जाएगी। अभ्यास के बाद सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसमें कमियां, चुनौतियां, सुधार के सुझाव शामिल होंगे। सूचना के लिए 40 वार्डों में सूजस ग्रुप का गठन किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी व्यवस्थाओं को तैयार रखने के लिए कहा गया।

प्रशासनिक बैठक में विभागों की जिम्मेदारी तय

बैठक में उपखंड अधिकारी डॉक्टर कृति व्यास, तहसीलदार विवेक गरासिया, अधिशासी अभियंता आशीष जैन, अधिशासी अधिकारी मुकेश नागर, थाना अधिकारी संजीव स्वामी, एनटीसी अधीक्षक नवनीत शर्मा, भारी पानी संयंत्र के मनोज श्रृंगी,, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव , सहायक अभियंता पवन शर्मा, देवेंद्र नागर, पुजारी संतोष कुमार, एनडीआरएफ निरीक्षक सागरमल कुल्हरी, एसडीआरएफ हेड कांस्टेबल ताराचंद,परिवहननिरीक्षक रविंद्र झुरिया,इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी सहित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

RPSC Exam: राजस्थान में आगामी तीन माह में 9727 पदों की लिए होंगी भर्ती परीक्षाएं, 5 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम
अजमेर
rpsc news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Blackout: कल राजस्थान में 3 स्थानों पर होगी ‘जंग’ जैसी तैयारी, गूंजेगे सायरन, कलक्टर ने ब्लैकआउट का निर्देश भी किया जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, 30 करोड़ की लिंक रोड और 5 करोड़ की पुलिया समेत 85 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Kota Development
कोटा

Kota: बिजली-पानी की समस्या से मिलेगी राहत, 24 घंटे खुलेंगे कंट्रोल रूम, PHED ने जारी किए नंबर

Complaint Number
कोटा

Child Marriage: कोटा में शिक्षा विभाग के कर्मचारी का हो रहा था बाल विवाह, टीम ने पहुंचकर दी चेतावनी

Child Marriage
कोटा

Kota: किसानों के खातों में पहुंचे 90.76 करोड़ रुपए, मानसून सत्र 2025 का मिला अनुदान

Farmers News
कोटा

JEE Mains 2026 Topper: जेईई मेन्स में पहली रैंक हासिल करने वाले कौन हैं कबीर छिल्लर ? बताई इस सफलता के पीछे की स्ट्रेटेजी

JEE Topper Kabir Chhillar
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.