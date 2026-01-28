28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rawatbhata: एक सप्ताह में उखड़ी सड़क, निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप

सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, सड़क पर माल भी पूरा नहीं डाला गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार से सड़क का एक हिस्सा तुड़वा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Ashish Joshi

Jan 28, 2026

Rawatbhata

Photo: Patrika

रावतभाटा के कुंडाल इलाके के रेनखेड़ा- हलसेड़ा मार्ग पर एक सप्ताह पूर्व बनी सड़क से डामर उखड़ने लग गई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ढ़ाई किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर डामर डालने के दो दिन बाद ही डामर उखड़ने लग गई है। सड़क पर घटिया निर्माण सामग्री डालकर कमजोर सड़क का निर्माण किया गया है। एक सप्ताह पूर्व ही बनी सड़क में डामर की मात्रा कम डाली गई है जिस कारण सड़क से रोड़ियां हाथों से ही उखड़ रही है।

सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, सड़क पर माल भी पूरा नहीं डाला गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार से सड़क का एक हिस्सा तुड़वा दिया है।

ग्रामीण अशोक मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे डामर अभी से उखड़ने लगा है। उन्होंने भविष्य में हादसों की आशंका जताई। अनवर मोहम्मद, रईस मोहम्मद, बंटी मीणा, जमील मोहम्मद, दुर्गालाल और गोपाल मेघवाल सहित अन्य ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण और मजबूत सड़क बनाने की मांग की है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसकी शिकायत की, शिकायत के बाद केवल 30 से 50 मीटर का हिस्सा विभाग ने तुड़वाया है! ग्रामीण पूरी सड़क को घटिया बता रहे है!

में स्वयं सड़क निर्माण की गुणवत्ता देखने मौके पर गया था! वहां सड़क के कुछ हिस्से में गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने से ठेकेदार को सड़क उखाड़ कर दोबारा निर्माण के आदेश दिए थे!

विनोद नायक, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rawatbhata: एक सप्ताह में उखड़ी सड़क, निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संगठनात्मक भाव का बोध कराता है हिन्दू सम्मेलन : महंत रामदास

कोटा

Kota: मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, पीतल की झालर पर किया हाथ साफ

Rajasthan Police
कोटा

यूजीसी के खिलाफ कोटा में सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, किया प्रदर्शन

patrika
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धान, सोयाबीन, चना उड़द तेज

Kota Mandi
कोटा

कोटा में हंगामा, होटल से नशे में बाहर निकले युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात, बुलानी पड़ी पुलिस

Kota News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.