Rawatbhata: एक सप्ताह में उखड़ी सड़क, निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप

रावतभाटा के कुंडाल इलाके के रेनखेड़ा- हलसेड़ा मार्ग पर एक सप्ताह पूर्व बनी सड़क से डामर उखड़ने लग गई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ढ़ाई किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर डामर डालने के दो दिन बाद ही डामर उखड़ने लग गई है। सड़क पर घटिया निर्माण सामग्री डालकर कमजोर सड़क का निर्माण किया गया है। एक सप्ताह पूर्व ही बनी सड़क में डामर की मात्रा कम डाली गई है जिस कारण सड़क से रोड़ियां हाथों से ही उखड़ रही है।