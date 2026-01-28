Rawatbhata: एक सप्ताह में उखड़ी सड़क, निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप

Photo: Patrika
रावतभाटा के कुंडाल इलाके के रेनखेड़ा- हलसेड़ा मार्ग पर एक सप्ताह पूर्व बनी सड़क से डामर उखड़ने लग गई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ढ़ाई किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर डामर डालने के दो दिन बाद ही डामर उखड़ने लग गई है। सड़क पर घटिया निर्माण सामग्री डालकर कमजोर सड़क का निर्माण किया गया है। एक सप्ताह पूर्व ही बनी सड़क में डामर की मात्रा कम डाली गई है जिस कारण सड़क से रोड़ियां हाथों से ही उखड़ रही है।
सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, सड़क पर माल भी पूरा नहीं डाला गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार से सड़क का एक हिस्सा तुड़वा दिया है।
ग्रामीण अशोक मीणा ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे डामर अभी से उखड़ने लगा है। उन्होंने भविष्य में हादसों की आशंका जताई। अनवर मोहम्मद, रईस मोहम्मद, बंटी मीणा, जमील मोहम्मद, दुर्गालाल और गोपाल मेघवाल सहित अन्य ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण और मजबूत सड़क बनाने की मांग की है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसकी शिकायत की, शिकायत के बाद केवल 30 से 50 मीटर का हिस्सा विभाग ने तुड़वाया है! ग्रामीण पूरी सड़क को घटिया बता रहे है!
में स्वयं सड़क निर्माण की गुणवत्ता देखने मौके पर गया था! वहां सड़क के कुछ हिस्से में गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने से ठेकेदार को सड़क उखाड़ कर दोबारा निर्माण के आदेश दिए थे!
विनोद नायक, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
