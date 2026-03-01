Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया, लहसुन मंदा, उड़द तेज

भामाशाहमंडी (फोटो: पत्रिका)
भामाशाहमंडी में सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। गेहूं मिल 70, धनिया 200 रुपए मंदा रहा। उड़द 200 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3000 से 11500 रुपए रहा। लहसुन 500 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं पुराने 2170 से 2421, गेहूं नया 2150 से 2591, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3200 से 3950, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4250, धान (पूसा-1) 3600 से 4000, धान (1401- 1846) 3800 से 4100, धान दागी 1500 से 3500, सोयाबीन 5000 से 5500, सरसों 5800 से 6600, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1600, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2150, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5200, मैथी नई 5300 से 5700, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9500 से 10800, धनिया नया गीला 7500 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8400, चना देशी पुराना 4700 से 5101, चना मौसमी 4700 से 5000, चना पेप्सी 4800 से 5051,चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2560, चंबल 2520, सदाबहार 2310, लोकल रिफाइंड 2290, दीप ज्योति 2430, सरसों स्वास्तिक 2550, अलसी 2450 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2760, सोना सिक्का 3030, कटारिया गोल्ड 2790 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1960, अशोका 1960 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9400, कोटा फ्रेश 9000, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9900, मधुसूदन 9600, परम पिनियम 9500 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 4000 रुपए की गिरावट के साथ 261000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 600 रुपए गिरावट के साथ 159100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 159900 रुपए रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 159000
गोल्ड (22 k) :147222
गोल्ड (20 k) : 138261
गोल्ड (18 k) : 127200
गोल्ड (14 k) : 111972
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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