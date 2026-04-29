Rajasthan Rain: राजस्थान में यहां बदला मौसम, तेज हवा के साथ बारिश और बिछी ओलों की चादर, जानें ताजा अपडेट

बूंदी शहर में दोपहर बाद दस मिनट हल्की बारिश हुई। तालेड़ा क्षेत्र में चार बजे तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। बरून्धन कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। जरखोदा में पांच मिनट तक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जिससे मौके पर ओलो की सफेद चादर बिछ गई। बारां जिले में बादल छाए रहने के बावजूद तापमान अधिक होने से गर्मी से कोई राहत नहीं मिली।