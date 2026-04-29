कोटा में प्रेम-प्रसंग को लेकर मचा बवाल, मारपीट-पत्थरबाजी के बाद तोड़ी गाड़ियां, सामने आया वीडियो

घटना का प्रारंभ एक प्रेम प्रसंग से हुआ था। 4-5 महीने पहले अनंतपुरा क्षेत्र का एक युवक और नयापुरा थाना क्षेत्र के दोस्तपुरा इलाके की युवती घर छोड़कर साथ रहने लगे थे। उनके परिजनों ने इस मुद्दे पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को युवक और युवती को एसपी ऑफिस लाया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। बाद में पुलिस उन्हें लाडपुरा तहसील में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए ले गई।