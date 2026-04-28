Kota: ‘मर्डर हुआ है…’,पार्क में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों के अनुसार तारिक का शव पार्क में बने शौचालय के पास मिला। बताया जा रहा है कि रात को युवक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद सुबह उन्हें सूचना मिली कि तारिक का शव पार्क में पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवक की हालत देखकर आक्रोशित हो गए।