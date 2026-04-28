15 दिन पुराना Video Viral, भूत-प्रेत नहीं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त बालिका की हरकतें, वीडियो बनाने वाले पर FIR

इससे वार्ड में भर्ती मरीज और परिजन के अलावा ड्यूटी पर तैनात चिकित्साकर्मी परेशान हो गए और किसी तरह बच्ची पर काबू पाया। मामला करीब 15 दिन पुराना है। बच्ची की हरकतों का वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।