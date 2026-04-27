Jodhpur: बीच सड़क पर कॉलेज स्टूडेंट ने प्रिंसिपल पर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल

Jodhpur Assault Case: जोधपुर शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक कॉलेज स्टूडेंट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। युवक ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि प्रिंसिपल के चेहरे पर मुक्के मारे, पेट पर लात मारी और गला दबाने तक की कोशिश की। इसके बाद उन्हें जमीन पर पटककर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना बीते शनिवार शाम करीब 6:45 बजे की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मारपीट का कारण क्या रहा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।